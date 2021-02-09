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İstanbul merkezli flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var

09 Şubat 2021 Salı - 8:56 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 8:56

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 1 muvazzafın da bulunduğu 56 rütbeli askerden 27’si İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda  eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen askeri öğrencileri mobbing ve  işkence ile istifa ettirip FETÖ’ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava  Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay,  13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı ve 1’i muvazzaf 22’si ihraç 23 üsteğmen  hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden  27’sini yakaladı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü,  firari 29 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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