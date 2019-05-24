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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

DHA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 12:01 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 12:35

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla ve örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik İstanbul merkezli Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
50 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda İstanbul'da 13, Mersin ve Bursa'da 1'er şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yurt dışına çıktıkları tespit edilirken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
 
DENİZLİ'DE OPERSAYON...
 
Öte yandan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli haberleşme programı  ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik soruşturma  kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) Şubesi'nin koordinasyonunda Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van,  Bayburt ve Uşak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü kadın 20 zanlı  gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital  materyallere el konuldu. Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam  ettiği öğrenildi.
 

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