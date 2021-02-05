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İstanbul merkezli dev FETÖ operasyonu: 62 kişi tutuklandı

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 21:57 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 21:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 294 şüpheliden 62'si tutuklandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca  yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve  İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör  örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
 
Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında  "mahrem hizmetler yapılanması" içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si  "mahrem abi", 292'si ihraç veya görevde bulunan asker kişi olmak üzere toplamda  294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Operasyon sonucunda 292 asker arasında 4 emekli albay, görevde olan 1  yarbay, 6'sı emekli 1'i görevde, 1'i ihraç 8 yüzbaşı, 3'ü emekli 29 üsteğmen,  2'si görevde 5 teğmen, 11'i görevde 20 astsubay ve 3'ü görevde 5 uzman çavuş ve  211 askeri okul öğrencisi bulunuyordu.
 
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden  62'si tutuklanırken, 57 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına  karar verildi.
 
Ayrıca 65 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı  oldu.
 
Diğer şüpheliler ile ilgili işlemler ise devam ediyor.

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İstanbul FETÖ TSK
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