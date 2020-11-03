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İstanbul merkezli 8 ilde rüşvet operasyonu

03 Kasım 2020 Salı - 7:21 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 7:23

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.


Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.
 
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. 
 

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