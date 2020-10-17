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İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 10:42 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 10:42

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 54 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 9 milyon lira olan kaçak nargile tütünü ile çok sayıda imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık izleme çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde örgütlü olarak kaçak nargile tütünü faaliyetleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.


İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü  operasyonu. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler,  içerisinde örgüt liderinin ve 22 yöneticisinin de bulunduğu 54 kişiyi gözaltına  aldı. Ayrıca operasyon kapsamında 24 ton 544 kilo gram satışa hazır kaçak  nargile tütünü, 5 adet makarona basılı kaçak sigara, 282 elektronik sigara, 415  elektronik sigara likiti, 2 ton kalın kıyılmış tütün, 16 bin 850 litre gliserin  ve aroma, 1 milyon 499 bin 255 paketleme poşeti, 9 bin 420 boş paket, 36 bin 23  marka etiket, 26 bin 115 paketleme poşeti, 9 bin 509 paketleme poşeti, 39 bin 564  şeffaf poşet, 560 jelatin, 12 elektronik hamur yoğurma makinesi, 12 elektronik  kıyma makinesi, 18 elektronik poşet vakumlama makinesi, 7 adet elektrikli poşet  yapıştırma makinesi, 1 harç mikseri, 3 elektronik makaron doldurma makinesi, 38  kantar ve hassas terazi, 52 kilogram renklendirici toz, 685 kilogram toz şeker,  180 litre şerbet, 2 kompresör, 1 jeneratör, 27 tüp, 15 ocak ve13 kazan ele  geçirildi.  Operasyonla 9 milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği  belirtildi.
 

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İstanbul operasyon nargile tütünü
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