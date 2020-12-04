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İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon

04 Aralık 2020 Cuma - 7:23 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 7:23

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü  üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.  Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen  adreslere baskın düzenledi.
  
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi  yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
  
 

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İstanbul operasyon 3 il
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