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İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C'ye operasyon: 84 kişi yakalandı

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:11 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:11

İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden yakalananların sayısı 84’e yükseldi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı  eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı  kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş  zamanlı operasyonda şüphelilerden 79’u yakalandı.
 
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün  içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif  çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel  eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etti.
 
İstanbul’daki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi  daha yakaladı. Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile 47 mermi ele  geçirildi.
 
Gözaltına alınan 5 şüphelinin, özellikle Taksim bölgesinde devriye  görevi yapan emniyet mensuplarına yönelik rehin alma veya kaçırma eylemi  düzenleyerek, Taksim Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için sözde  pazarlık yapmayı planladıkları belirlendi.
 
Sayıları 84'e yükselen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü,  firari 42 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
 

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İstanbul terör örgütü DHKP/C
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