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İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu!

15 Ekim 2021 Cuma - 7:42 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 7:42

İstanbul merkezli 15 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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İstanbul operasyon DHKP-C
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