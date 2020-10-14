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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 14:55 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 14:57

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun  yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15  kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu  faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar  ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden  iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen  operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt  mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.
 
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü  bildirildi.
 
  
 

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İstanbul FETÖ operasyon
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