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İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 1:13 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 1:19

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf,  ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin  yakalanması için çalışma başlattı.
 
İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini  belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar  gerçekleştirdi.
 
Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki  aramaların sürdüğü bildirildi.
 

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FETÖ İstanbul eş zamanlı operasyon
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