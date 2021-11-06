İstanbul Maratonu 2021 kapalı yollar! İstanbul Maratonu ne zaman 2021? 43. İstanbul Maratonu halk koşusu

43. İstanbul Maratonu halk koşusu yarın yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, "N Kolay 43. İstanbul Maratonu", 7 Kasım Pazar günü yani yarın gerçekleşecek. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen maraton, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak. Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak. İşte İstanbul Maratonu 2021 kapalı yollar
İSTANBUL MARATONU 2021 KAPALI YOLLAR
İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:
Kapama Saati: 06.00
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kapama Saati: 06.00
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)
Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı Işıklar
Yıldız Işıklar
Sabancı Lisesi Önü
Akdoğan Sokak Girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey Işıklar
Abbasağa Sokak
Ortaköy Dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel Işıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar
Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü
Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden
Dolmabahçe Işıklar
Kabataş Işıklar
İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)
Akyol Sokak Başı
Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı
Fındıklı Işıklar
Deniz Liman Çıkışı
Salı Pazarı Işıklar
Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri
Boğazkesen Işıklar
Tophane Işıklar
Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları
Revani Sokak Gelişi
Kemeraltı Işıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı Işıklar
Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş
Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş
Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek
Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek
Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar
Balmumcuya Ya Da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek
Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek
Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek
Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek
Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip DivanKavşağına Yönlendirilecek
Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek
Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine Ya Da Tekrardan Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek
Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Defterdar Yokuşuna Yönlendirilecek
Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek
Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek
Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametineYönlendirilecektir.
ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz şehitler köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)
Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)
Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)
Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir)
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.
Kapama Saati: 06:00
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Nuhkuyusu Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü.