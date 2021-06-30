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İstanbul liseleri taban puanları 2021! İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte gözde liselerin taban puanları!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 10:48 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 10:49

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İstanbul'da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi İstanbul'da bulunan gözde liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul liseleri taban puanları 2021 ve İstanbul liselerinin yüzdelik dilimleri...


2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci MEB tarafından açıklanacak tercih kılavuzuna odaklandı. 2021 LGS sınav sonuçlarını öğrenen ve özellikle de İstanbul'da iyi bir liseye gitmek isteyen milyonlarca aday 2021 İstanbul lise taban puanları ile İstanbul'da bulunan liselerin taban puanlarını araştırıyor. İşte 2021 İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
 
 
2021 LGS sonuçları açıklandı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden merkezi sınava ilişkin sonuçlarını öğrenebilecek. Şimdi gözler MEB'e çevrildi. MEB tarafından yayınlanacak 2021 LGS tercih kılavuzunun ardından adaylar tercihlerini yapabilecek. 2021 LGS tercih kılavuzunda lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de yer alacak. 
 
Adaylar, Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilen yüzdelik dilimlerden faydalanarak hayalindeki liseler için tercih işlemlerini yapacak. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar. Liselerin 2021 taban puanları henüz açıklanmadı.
 
2020 YILI LİSE TABAN PUANLARI
 
GALATASARAY LİSESİ
 
Taban Puan: 494,937
 
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
 
En düşük yüzdelik dilim: 0,02
 
 
KABATAŞ ERKEK LİSESİ
 
Taban Puan: 489,3159
 
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
 
En düşük yüzdelik dilim: 0,08
 
 
ATATÜRK FEN LİSESİ
 
Taban Puan: 485,0102
 
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
 
En düşük yüzdelik dilim: 0,15
 
 
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ 
 
Taban Puan: 479,9473
 
En yüksek yüzdelik dilim: 0,04
 
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
 
 
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 
 
Taban Puan: 470,3572
 
En yüksek yüzdelik dilim: 0,09
 
En düşük yüzdelik dilim:0,59
 
 
 
 
 

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