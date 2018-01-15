Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar küreme ve yol tuzlama araçlarını yol kenarlarında hazır bekletiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, TEM başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçlarını hazır bekletiyor. Olası bir kar yağışında ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarına başlayacak.
İstanbul kara hazır
İHA | 15 Ocak 2018 Pazartesi - 1:34 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 7:15
Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar nedeniyle İstanbul’da önlem amaçlı kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
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