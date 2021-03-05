İstanbul ile ilgili flaş açıklama! Mavi kategori...

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda Vali Yerlikaya sözlerine, “Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diyerek başladı.

HEDEF MAVİ KATEGORİ

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantımızın öncelikle İstanbul 'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyanın 14. büyük kenti olan şehrimizde bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Ülkemizde ve İstanbul'da güçlü bir sağlık sistemimiz var. Bu mücadeleyi; kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve tüm ekipler olarak hep birlikte verdik. Vermeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar ile ülkemizde 'Kontrollü Normalleşme Dönemi'ne geçtik. Bu yeni süreçte 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetimlerimiz hayatın her alanında artarak devam ediyor. Başta yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, sosyal ve kültürel mekânlar olmak üzere bütün işletmelerimizi ziyaret ediyor, salgın önlemlerine riayet edilmesi için tavsiyelerde bulunuyoruz. Şehrimizi en düşük risk grubu olan mavi kategoriye ulaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Uyum içinde, el ele vererek İstanbulumuzun salgını yenmesi için çalışacağız. Turuncu kategori şehrimize yakışmıyor. Boğazımız gibi İstanbul masmavi renge bürünmeli. İstanbul'da hedefimiz mavi kategori. Bu hedefimiz, işleri sıkı tutarak ve kurallara uyarak gerçekleşebilir"

"MAVİ KATEGORİNİN HEDEFLERİNİ ANLATMAK BÜTÜN YÖNETİCİLERİMİZİN VAZİFESİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında, "Mavi kategorinin hedeflendiğini hem tanıtmak hem anlatmak hem uyarmak bütün yöneticilerimizin vazifesidir. Süreci itinayla ve dikkatle yönetmemiz gerekiyor. İnşallah en az sıkıntıyla bu süreci atlatırız" ifadelerini kullandı.