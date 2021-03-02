Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler" ifadelerini kullandı
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- İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi
DHA | 02 Mart 2021 Salı - 9:54 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:54