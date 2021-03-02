İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memişoğlu, "Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman Dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza Güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler" ifadelerini kullandı