İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan flaş açıklama: Ciddi azalma var

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu CNN Türk ekranlarında koronavirüs salgınında kentteki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, ''Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta vaka sayıları azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı.'' dedi. Memişoğlu ayrıca, ''Şu anda 13 tane aşı takip sistemimiz var, dağıtım sistemimiz hazır. Bilim Kurulumuzun ve bakanlığımızın aşı dağıtım planlaması nasıl olacaksa hazırız. Günlük olarak 300-400 bin doz yapabilecek kapasitemiz var.'' ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Mart, Nisan’da bir pik yaşamıştık daha sonra Haziran, Temmuz , Ağustos ayında sayılar düşmüştü. Hem kışın gelmesi hem İstanbul’a insanların geri gelmesiyle Ekim ayında bir yükselme trendine girdik. Bu Kasım ayı başı itibariye ciddi sayılara ulaştı. Kasım’ın son haftası itibari ile kontrol dilebilir bir hale geldi ve düşme eğilimine geldi. Kısıtlamalar ile bir kırılma yaşadık. Bazı uyumlarımızı kaybetmiştik. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı.

İstanbul yaklaşık 10 gündür dengeye ulaştı. Aşağı doğru bir eğim içinde. Yoğun bakım ve normal yataklarımızda azalma var. Yatış oranlarımızdan çok taburcu etme oranlarımız arttı. Artık tamamen kontrol altında. Kısıtlar empatiyi artırdı.

Bizim Türkiye’de sistemimiz ve öz verimiz çok yüksek onun için başarılı mücadele ettik.

YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 80’i 65 YAŞ ÜZERİ

Özellikle 50 yaş üzerinde hastalık ciddi seyrediyor. Şu anda İstanbul’daki yaşlı nüfusumuz yüzde 7. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i, 65 yaş ve üstü. Şunu söylemek istiyorum bunu gençlerimize anlatmak istiyoruz. Bütün sağlıkçılara teşekkür ediyorum. En ufak bir eksiğimiz yok. Türkiye sağlık sitemiyle dünyada örnek gösteriliyor.

KISITLAMALAR

Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta sayılar azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir kısıtlama elzem değil. İnsanların uyumu ve farkındalığı arttı.

Maske mesafe hijyen bilinci oluştu. İstanbul’da insanlar tedirgin olmasınlar, korkmasınlar. Sağlık sistemimiz her şeyin kontrolünü sağlamış durumda.

Ev içi bulaş konusunda daha dikkatli olmalıyız, çok daha tehlikeli.

AŞI NASIL DEPOLANIP DAĞITILACAK?

Şu anda 13 tane takip sistemimiz var, dağıtım sistemimiz hazır. Bilim kurulumuzun ve bakanlığımızın aşı dağıtım planlaması nasıl olacaksa hazırız. Günlük olarak 300-400 bin doz yapabilecek kapasitemiz var.

1458 soğuk zincir dediğimiz buz dolaplarımızın olduğu sistem var.

Eczanelerden mi olacak yoksa aile hekimliklerimizden mi dağıtılacağı bakanlık kararı ile olacak. Sağlıkçılar büyük mücadele veriyor. Aşı bizim bu savaşı yenmemiz için en önemli silah. Elimizde iyi bir silah var bu aşıyı kullanmayacağım demek savaşmayacağım demek.

Her ilacın beklenmeyen etkisi olabilir. Testler yapılacaktır. İnaktif olarak bilinen aşı daha bilinen bir aşı. Şu anda Aralık ayı sonunda bu aşıyı insanlarımıza ulaştıracağız.