İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Hasdal Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanısıra Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Müdürleri, Pandemi Kurulu Üyeleri ile oda, meslek grupları, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri katıldı.

İstanbul genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile kademeli mesai konuları ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantı açılışında gerçekleştirdiği konuşmada “Bugün, şehrimizde 11 Mart’tan bugüne Covid-19 salgının geldiği noktayı değerlendireceğiz. Şehrimizde gerek hastanede gerekse evde kendini izole eden bütün hastalarımıza şifa diliyoruz. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ, COVİD-19 İLE MÜCADELE MÜKEMMEL BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Vali Yerlikaya, "İstanbul ve ülke genelinde devletimiz Covid-19 ile mücadele milletiyle beraber gerçekten mükemmel bir duruş sergiliyor. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz olduğunu sadece biz söylemiyoruz, dünya da bunu kabul ediyor. Hastalığın tedavi süreci var. Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın tedavi süreciyle ilgili güçlü sağlık sistemimiz sayesinde İstanbul’da da diğer yerlerde de bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe, temizlik kuralları ile kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gerektiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, Valilik koordinasyonunda yapılan denetimlere değindi. 22 Ağustos’tan bugüne kadar 2 milyon 100 binin üzerinde Covid-19 salgınıyla ilgili denetim gerçekleştirildiğini belirten Vali Yerlikaya, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıldığını ifade etti.

Vali Yerlikaya, "İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken bütün dostlarımız burada. İl Pandemi Kurulu’muzun şehrimizde salgınla mücadelesinde hayırlara vesile olacak kararlar alınmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

VALİ YERLİKAYA, TOPLANTIDA İSTİŞAREDE BULUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, trafik talep yönetimi kapsamında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin sunum gerçekleştirirken; Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara dair sunum gerçekleştirdi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yerlikaya’nın oda, meslek gruplarının, sendika ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ile istişarede bulunması ile tamamlandı.