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İstanbul İl Müftülüğü'ne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı!

16 Ekim 2021 Cumartesi - 0:29 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 0:38

İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl  Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş  atandı.
 
  
 

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Resmi Gazete Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Safi Arpaguş
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