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İstanbul İkitelli'de bina çöktü!

DHA |  24 Ağustos 2021 Salı - 15:39 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 16:44

İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir.
 
 
Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.  
 
 
PANİK ANLARI KAMERADA 
 
Ekiplerin çalışmaları devam ederken, çökmenin hemen ardından yaşanan panik kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının içeride yakının kaldığını düşünerek fenalaştığı anlar da yer aldı. Çökmenin meydana geldiği iş yeri havadan da görüntülendi.
 

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