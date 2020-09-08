İstanbul iğrenç olay! O sözleri taciz sayıldı!

İstanbul’da alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta kendisini takip eden bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Yardım çığlıkları atan genç kadına mahalleli polisi arayarak yardım edince sapık gözaltına alındı. Genç kadının şikayeti üzerine şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul 'da alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta kendisini takip eden bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli 'de meydana geldi. Alışveriş yapmak için evinden ayrılan genç kadın sokakta yürüdüğü sırada kendisini takip eden birinin olduğunu fark etti.

"İMDAT SAPIK VAR"

Hızlı adımlarla ilerleyen N.D., arkasından kendisini takip eden kişisinin hakkında 'Of şu bacaklara bak keşke benim olsa' şeklinde konuşarak sarkıntılık yaptığını fark edince ikili arasında tartışma yaşandı. Genç kadın 'Sapık var' diye bağırıp sarkıntılık yapan A.H.'den kurtulmak isteyince genç adam koşarak çevrede bulunan bir apartmana saklandı.

"ASTIM HASTASIYIM YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Çevrede bulunan vatandaşlar genç kadının çığlıkları üzerine 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.H., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifadesi alınan genç adam astım hastası olduğu için koştuğunu ve nefes nefese kaldığını bu sırada genç kadının kendisine dönerek 'Benim arkamdan ne dedin şerefsiz tacizci' şeklinde seslendiğini kendisinin de tartışmayı uzatmadan çalıştığı iş yerine döndüğünü belirtti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının şikayeti üzerine A.H., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma da olay sırasında çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden ikili arasında 8 saniyelik bir tartışma yaşandığını A.H.'nin üzerine atılı 'Cinsel Taciz' suçunu işlediğine kanaat getirerek hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.