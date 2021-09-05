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İstanbul için son dakika uyarısı! Sarı alarm verildi

05 Eylül 2021 Pazar - 16:11 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 16:11

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Çok sert geliyor. Bazı bölgeler için alarm verildi. İstanbul için sarı uyarı geldi. Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.


Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, İstanbul'da fırtına bekleniyor. Yarın sabah 06.00 civarında meydana gelmesi beklenen fırtına için sarı alarm veren Meteoroloji, ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanması gibi durumlar için uyarıda bulundu.
 
KARADENİZ VE AKDENİZ İÇİN YAPILAN UYARI 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.
 
Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 
 
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 
 
KUZEY EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK 
 
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı. 
 
Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 
 
Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 
 
 
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU 
 
MARMARA 
 
Parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 
 
ÇANAKKALE °C, 28°C 
 
Parçalı ve az bulutlu 
 
İSTANBUL °C, 26°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 
 
KOCAELİ °C, 27°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
TEKİRDAĞ °C, 26°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı  
 
EGE 
 
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C 
 
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 33°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 29°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 32°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ 
 
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 
 
ADANA °C, 35°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 31°C
 
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 30°C 
 
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MERSİN °C, 33°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 27°C 
 
Parçalı ve az bulutlu 
 
ESKİŞEHİR °C, 27°C 
 
Parçalı ve az bulutlu
 
KAYSERİ °C, 26°C 
 
Az bulutlu
 
KONYA °C, 28°C 
 
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ 
 
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 23°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 26°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
SİNOP °C, 25°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 25°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ 
 
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
RİZE °C, 25°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 25°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 25°C 
 
Parçalı bulutlu
 
TRABZON °C, 24°C 
 
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU 
 
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 
 
AĞRI °C, 29°C 
 
Parçalı bulutlu 
 
ERZURUM °C, 27°C 
 
Parçalı bulutlu 
 
KARS °C, 26°C 
 
Parçalı bulutlu 
 
VAN °C, 27°C 
 
Parçalı ve az bulutlu 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU 
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
 
DİYARBAKIR °C, 35°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 34°C 
 
Az bulutlu ve açık
 
MARDİN °C, 31°C 
 
Az bulutlu ve açık 
 
ŞANLIURFA °C, 35°C 
 
Az bulutlu ve açık 

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Meteoroloji istanbul son dakika
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