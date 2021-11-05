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İstanbul için 'sarı kodlu' flaş uyarı! Bu akşam başlıyor ve...

DHA |  05 Kasım 2021 Cuma - 16:33 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 16:33

İstanbul için son dakika 'sarı kodlu' uyarı! Bu akşam başlıyor. Yarın öğle saatlerine kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sis uyarısı yaparak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.
 
'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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