İstanbul için lastikleri "ısıtma" zamanı geldi.13-14-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek motor sporları organizasyonu Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek. Pandemi nedeniyle “seyircisiz” düzenlenen F1 İstanbul için hazır olduklarını söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak şunları söylüyor:“Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği F1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sıfır asfalt, sıfır pist harika bir yarış bekliyoruz. Pazar günü yağmur bekleniyor, sürprizler olabilir. Istanbul yarışının favorisi yok. Gelecek yıl da F1’i ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Antrenman turları bugün

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı bugün antrenman turlarıyla başlıyor.14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleşecek. Pazar günü saat 13.0’da ise F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. İstanbul İntercity Park’ın zemini kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiçbir takım bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı. Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle de Cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.

İlginç virajlı parkur

Hermann Tilke’nin tasarımlarından biri olarak bilinen İstanbul Park pisti, lastikleri oldukça yoran yüksek hızlı çeşitli ilginç virajlar içeriyor. En son 9 yıl önce koşulan Grand Prix’nin şampiyonu, o zamanki Red Bull pilotu Sebastian Vettel dört pit stop yapmak zorunda kalmıştı. 2011 Grand Prix’sinde toplam 80 pit stop gerçekleşirken 1983’ten beri kuru bir yarıştaki en yüksek sayıda ‘sollama’ manevrası da bu pistte görülmüştü.

”Kolay yarış olmayacak”

Pirelli Motorsporları DirektörüMario Isola Istanbul pistine yabancı olmadıklarını ancak yeni asfaltta deneyimleri bulunmadığını belirtiyor. Isola, “Biz burayı yine de yepyeni bir pist olarak değerlendireceğiz. Türkiye’deki pistin enerji yükleri açısından zorlu olacağını öngörüyoruz. İstanbul Park hakkında konuşurken 8. viraja değinmeden geçemeyiz. Bu yıl yüksek bastırma gücüne sahip en yeni nesil F1 otomobilleri bu virajı muhtemelen çok hızlı alacaklar.Dolayısıyla lastiklerin üzerindeki yük de artacak. Kolay bir yarış olmayacak” dedi.

Bu pistteki ilk yarışı

İstanbul'da toplantıya katılan Scuderia Ferrari F1 pilotu 23 yaşındaki Charles Leclerc İstanbul pistinde ilk kez yarışacağını ancak simülatörle pistteki ortamı bire bir test ettiklerini söyledi. F1'de Shell ile İnovasyon ortaklığımnın uzun süredir devam ettiğini söyleyen Leclerc, "Kullandığımız motor yağı ve yakıt performans ve güvenilirlik açısından yarış pistinde bize çok şey kazandırıyor. Bunlarla Scuderia Ferrari’nin 2018 Güç Ünitesi'nin tur süresi performans kazancını yüzde 21'e çıkardık. Önümüzdeki 5 yılda daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanma hedefiyle birlikte çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Şampiyonluğunu ilan edebilir