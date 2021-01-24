İstanbul için kritik uyarı! Yeniden geliyor...

Hafta sonuna güneşli bir havayla giren İstanbul’da önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, 'Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak.' dedi.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen kar yağışıyla barajlardaki su doluluk oranı yüzde 30’u geçti. Meteoroloji 'nin yeni raporlarına göre önümüzdeki hafta İstanbul ’da kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışıyla ilgili merak edilenleri CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli’ye sorduk… Sürmeli şunları söyledi;

YAĞMURUN KARA DÖNMESİ BEKLENİYOR

“Salı günü Marmara , Kıyı ve Kuzey Ege’de sağanak yağış olacak. Yağışa bağlı olarak bu bölgelerde sel olma riski var. Salıdan çarşambaya geçişte, akşam ve geceden itibaren Trakya ’da, Marmara’nın güneyinde, İç Anadolu ’da ve Batı Karadeniz ’de kar yağışı bekliyoruz. İstanbul’da kar yağma olasılığı var. Ama kar yağma ihtimali yüzde 50’yi geçmedi henüz. Bu olasılık takip ediliyor. Kar yağsa bile bu yağış en son İstanbul’da görülen kar yağışı kadar olmayacak. Daha çok salıdan çarşambaya, çarşambadan perşembeye geçişte akşam ve gece vakitlerinde yağmurun kara dönmesi bekleniyor.”

BARAJLAR NEFES ALDI

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranının yüzde 32 civarında olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise şunları söyledi:

“9 Ocak’ta İstanbul barajlarındaki su seviyesi yüzde 19 civarındaydı. Bugün itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 32 civarında. 15 günde barajlardaki su seviyesi yüzde 13 arttı. Bu iyi bir artış. Şu anda hiç yağış alamasa bile barajlarda 4 ay yetecek kadar su var. Geçtiğimiz yılların verilerine baktığımızda ocak, şubat ve mart aylarındaki yağışlarla İstanbul’daki barajların su seviyelerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu durumda karamsar bir tabloya kapılmamız gerekir. Ancak suyumuzu da verimli kullanmamız gerekiyor.”