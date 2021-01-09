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İstanbul için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor

09 Ocak 2021 Cumartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 10:55

Meteoroloji Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi
 

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