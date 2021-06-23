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İstanbul için kritik son dakika uyarısı! Saat verildi, bugün...

23 Haziran 2021 Çarşamba - 12:44 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 13:45

İstanbul, Trakya ve Kocaeli için son dakika uyarısı geldi. Sel ve su baskını uyarısı yapıldı, saat verildi. Sağanak yağış bugün başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
 
Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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