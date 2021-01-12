İstanbul için kritik kar uyarısı! İlçeler tek tek açıklandı...

Milyonların merak ettiği soruya yanıt geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt verdi ve kar yağışının görüleceği ilçeleri tek tek sıraladı. Cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceğini söyleyen Sürmeli, İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerinde havada kar yağışının görülebileceğini söyledi. Sürmeli, kar yağışının Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, şu bilgileri paylaştı:

"Son gelen yağışlar barajlara etki etti ama minimal bir etki. Günler seviyesinde bir artış olsa onu gözle görmek zor ama güzel bir yağıştı. Fena değildi. Derdimize derman mı? Hayır. Daha daha daha yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu peki? Geliyor.

Ocak ortalamasına yakın gideceğiz. Ocak yağışlı aylarımızdan bir tanesi, tekrar söylüyoruz; Ekim-Kasım-Aralık dönemindeki yağışlarımızı kaybettik. Bundan sonra her şey yolunda gitse bile su iktisadına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde 1,5-2 ay var. Nisan yağmurlarını zaten tutamıyoruz. Barajlara gelenin çok küçük kısmı yansıyor, büyük kısmı akışa geçiyor.

Ne bekliyoruz? Bugün akşam saatlerinden itibaren tekrar yağış bekliyoruz. Marmara 'dan giriş yapacak. Gece kuvvetli bir sağanak var. Marmara ve Ege'de su baskınlarına dikkat diyoruz. Yarın da kesintilerle bu sağanaklar devam ediyor. Ağır, kuvvetli bir sağanak. Arkasından da iç bölgelere doğru ilerleyip, Doğu Karadeniz 'e geliyor. Doğu Anadolu 'da çok etki yapmadan ömrünü tamamlayacak.

Bir soğuk hava geliyor. Hepimiz kar bekliyoruz. Gelen kar yağışının durumu şu; Cumaya kadar sıcaklık 5 dereceye iniyor. 2-3 gün içinde sıcaklıklar 15-16 derece düşüyor. İstanbul 'da perşembe günü soğuk girişi başlıyor. Nerede? Avcılar, Beylikdüzü, Esenler Başakşehir civarında kar yağışını havada görebiliriz. Cuma günü, sabah -öğle aralığında ise kar ihtimali var. Modellerdeki bu görüntünün olasılığı yüzde 60'ların üzerinde. İstanbul için böyle bir ihtimal var. Yüzde 50 üzerinde kar görünüyor. Başkentte kar görünüyor. Marmara'nın geneli için kar görünüyor. İç Ege için görünüyor, Batı Karadeniz için kar görünüyor. Hatta İzmir bile 5 dereceye geriliyor. Hafta sonu itibariyle yağış bitiyor. Soğuk biraz kalacak. Buzlanmaya biraz dikkat diyoruz."