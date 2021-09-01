İstanbul için flaş yasak kararı! Vali Yerlikaya duyurdu, 30 Eylül'e kadar...

İstanbul için son dakika yasak kararı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Yasak kararı 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır." açıklamasını yaptı.

İstanbul için yasak kararı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Ormanlara giriş yasaklarının 30 Eylül saat 24.00’e kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.