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İstanbul için flaş maske kararı! Zorunlu oldu

DHA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 23:06 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 23:09

İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.


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İstanbul maske karar
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