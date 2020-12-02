İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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- İstanbul için flaş eczane kararı! 3 kat artırılacak
İstanbul için flaş eczane kararı! 3 kat artırılacak
AA | 02 Aralık 2020 Çarşamba - 19:17 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 19:17