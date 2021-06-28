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İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk! Son 3 günde büyük artış!

28 Haziran 2021 Pazartesi - 22:14 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 22:14

İstanbul Havalimanı, 25-26-27 Haziran tarihlerinde 100 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaparak, pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadı.


İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25-26-27 Haziran tarihlerinde günlük 100.000 üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak pandemi döneminin en yoğun günlerini yaşadık. Aldığımız hijyen önlemleri sayesinde, seyahat planı yapan tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız" ifadelerine yer verildi.
 

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