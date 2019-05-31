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İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

AA |  31 Mayıs 2019 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 15:16

İstanbul Havalimanı Dış ve İç Hatlar terminallerinde Ramazan Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.


Bayram tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirecek  yolcuların terminallerdeki yoğunluğu öğleden sonra artmaya başladı.
 
Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktalarında ve kontuvarlarda  zaman zaman sıra oluştu.
 
Yolcular, bilet işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu körüklere  doğru hareket etti. Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan  bazıları ise restoranların,  bankların bulunduğu alanda dinlendi.
 
Ailesiyle Almanya'nın Düsseldorf kentine seyahat eden yolculardan  Mehmet Ataş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir haftalık bir tatil planı  yaptıklarını söyledi. Bayram tatilinin son gününde Türkiye'ye döneceklerini ifade  eden Ataş, "Almanya'da çok sayıda akrabamız var. Almanya'ya gidip geliyoruz.  Zaten tatilimizi bir ay önceden planlamıştık. Bilet fiyatları da gayet normaldi.  Herhangi bir sıkıntı yaşamadık." dedi.
 
Ataş, İstanbul Havalimanı'nın muhteşem olduğunu, giriş ve çıkış  noktalarında zorluk çekmediklerini belirterek, çalışanların kendilerine yardımcı  olduğunu söyledi.
 
Türkiye'de bayram tatilinde çok fazla trafik kazası yaşandığına  değinen Ataş, "Dileriz ki bütün sürücüler daha dikkatli olurlar. Aileleriyle  birlikte tatillerini güzel bir şekilde yapıp, mutlu bir şekilde evlerine dönmek  onlara nasip olur." değerlendirmesini yaptı.
 
Yolculardan Can Duva da basın mensuplarına, bayram tatilinde  arkadaşını görmeye Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gideceğini söyledi. Duva,  bayramın ardından yoğun iş temposunun kendisini beklediğini dile getirerek,  "Tatilimi bir ay öncesinden planlamıştım. Biletimi de çok rahat buldum ve aldım.  Sıkıntı yaşamadım." ifadelerini kullandı.
 
Eşi ve çocuklarını Samsun'a uğurlamak için havalimanına gelen Adem  Genez de İstanbul'da işleri olduğu için tatil yapamayacağını belirtti.
 
Genez, uzun bayram tatilinin kendisini etkilemediğini kaydederek,  "Bileti daha önce aldığımız için bazı şeyler kolay oldu. Zannedersem kalan  yolcuların bilet almaları artık çok kolay olmayacaktır." şeklinde konuştu.
 
İGA ilk bayrama hazır
 
Öte yandan, tam kapasite hizmet sunmaya başladığı günden bu yana  yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını  karşılayacak olmanın heyecanıyla, tüm hazırlıklarını tamamladı. Havalimanının  işletmesini üstlenen İGA'nın bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında  olacağı belirtildi.
 
Dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı’nda yaşanması  öngörülen yoğunluğa karşı özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol  noktalarına ilave X-Ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi.  Yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların konforu için de gerekli  düzenlemeler yapıldı.
 
İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanına aracıyla gelen  yolculara özel otopark kampanyası düzenledi. Bu kapsamda, 31 Mayıs-4 Haziran'da  İstanbul Havalimanı otoparkına 7-10 gün arası aracını park eden yolcular 7 gün  abonelik ücreti ödeyecek.
 
Yol güzergahında da oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önüne alan  İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması  için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirildi. Hasdal'daki  yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı güzergahındaki trafik  endişesinin ortadan kalktığı kaydedildi.
 
"Tam kadro görev başında olacağız."
 
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri  Samsunlu, şunları kaydetti:
 
"Misafirlerimizin bayram tatili yolculuklarına başlarken  havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek  mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm  farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde  gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu  hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız. Birlik,  beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan  Bayramı’nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile  milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor,  sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum."
 

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