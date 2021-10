İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinde 2'nci sırada

Dünyanın önemli yayın gruplarından, New York ve Londra merkezli Conde Nast'ın, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlandığı kaydedildi. Buna göre açıklamada "Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu" denildi.

ANKETE 800 BİNDEN FAZLA OKUYUCU KATILDI

Merkezi New York ve Londra'da bulunan Condé Nast, dünya çapında ek lisans ortaklarıyla birlikte Çin, Fransa Meksika ve Latin Amerika Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere 32 pazarda faaliyet gösteriyor. Dünyanın önde gelen basılı, dijital, video ve sosyal markalarından bazılarını üreten küresel bir medya şirketi de olan Conde Nast'ın bünyesinde; Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired and Architectural Digest ( AD ), Condé Nast Traveller ve La Cucina Italiana bulunuyor. Condé Nast Traveler'ın "Okuyucuların Seçimi Ödülleri" derginin Kasım sayısında yayınlanacak" ifadelerin yer verildi.