İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanlarına aday oldu

Travel and Leisure dergisinin "World’s Best Awards 2021" kapsamında "The Top 10 International Airports" kategorisinde oy vermek için https://wba.m-rr.com/home sitesinin ziyaret edilerek ilgili adımların takip edilmesi gerekiyor. Online olarak düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra, değerlendirmelerini yapabiliyor. Dergi okurlarının görüşlerine göre belirlenen kategoride erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.
5 YILDIZLI HAVALİMANI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı “Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemleri tesciller şekilde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülüne"de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında Avrupa’nın En İyi Havalimanı unvanına almıştı. Havalimanı ayrıca Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax’in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu ve her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başarmıştı.