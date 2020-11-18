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İstanbul Havalimanı'na 'Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyisi' ödülü

18 Kasım 2020 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 17:57

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında, "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.


İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı  İstanbul Havalimanı, henüz tasarım aşamasındayken tüm süreçlerini  dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi  sonucunda, ACI tarafından Dijital Dönüşüm kategorisinde en iyi havalimanı  seçildi.
 
İGA İstanbul Havalimanı'na ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün  düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra  Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin  dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti.
 
Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve  teknolojiyi İstanbul Havalimanı'nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden  Samsunlu, "Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş  imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul  Havalimanı'nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi  yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak,  havalimanı işletmeciliğini 'teknolojik işletmecilik' noktasına taşımak başlıca  hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.
 
 Samsunlu, bu sürecin ilk ayağının dijital cüzdan uygulaması olduğunu,  bu uygulamayı "İst-buy" isminde bir ticari platformun takip edeceğini bildirdi.
 
Bu platforma havalimanının pazar alanı denebileceğini belirten  Samsunlu, havalimanı içindeki tüm mağazaların kendi ürünlerini pazarlama imkanı  bulacağını kaydetti.
 
Biyometri ile yolculuk ve alışveriş
  
Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan  en iddialı teknolojik uygulamanın "biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş"  imkanı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
 "Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi  İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, 'Akıllı  Havalimanı' konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet  sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler  yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş  süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı  hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da  havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan  odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine  yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın  bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru  ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI)  tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, ‘Dijital  Dönüşüm Ödülü'ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada  ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu.  İGA  olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle  kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle dünyaya  öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle  sürdüreceğiz."
  
İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel  Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise uluslararası havalimanlarının yarıştığı  böylesine zorlu bir kategoride, genç bir havalimanı olmalarına rağmen "Avrupa'nın  En İyisi" seçilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
 
Türkiye'ye böylesine anlamlı bir ödülü kazandırmış olmanın gurur ve  heyecanını taşıdıklarını aktaran İnankul, "Dijital dönüşümün gücüne her zaman  inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı  adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay  zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı  hedefledik. Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde  yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne  kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre  yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst  noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa'nın en iyisi  olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz." değerlendirmesini yaptı.
 

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İstanbul Havalimanı Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyisi Dijital ödül
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