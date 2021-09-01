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İstanbul Havalimanı, "Avrupa'nın en verimli havalimanı" seçildi

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 20:56 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 20:56

İstanbul Havalimanı, Hava Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde "Avrupa'nın En Verimli Havalimanı" ödülüne layık görüldü.


İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle  dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi  konumunda bulunan İstanbul Havalimanı, güçlü altyapısı, verimli operasyonu, üstün  teknolojisi ve sunduğu seçkin seyahat tecrübesiyle havacılık sektörünün saygın  kurumlarından ödüller almaya devam ediyor.
 
Ulaşım Araştırmaları Dünya Konferansı (WCTRS) kapsamında faaliyet  gösteren dernek, 40 milyondan fazla yolcu taşıma kategorisinde İstanbul  Havalimanı'nı "Avrupa’nın En Verimli Havalimanı" seçti.
 
Havalimanı, yönetim stratejileri, verimlilik, kapasite, operasyonel  verimlilik, birim maliyet, maliyette rekabet gücü gibi yönetim stratejileri ve  performans ölçümlerinin titizlikle incelendiği araştırma kriterlerinden tam not  aldı.
 
"Verimlilik politikaları takdirle karşılandı"
 
ATRS araştırmacıları Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan önde  gelen akademisyenlerinin de dahil olduğu 16 kişilik ekibin rehberliğinde, ABD'nin  Florida eyaletinde bulunan Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi'nde düzenlenen  "Yıllık Küresel Havalimanı Performans Karşılaştırma Projesi"ne ev sahipliği  yaptı. Proje kapsamında ödül alacak havalimanları, kendi bölge ve büyüklük  sınıflarında, "Artık Değişken Faktör Verimliliği (R-VFP) Endeksi" ile ölçülen  yeterlilik sıralamasına göre belirlendi.
 
26-29 Ağustos'ta çevrim içi gerçekleştirilen 24. ATRS Dünya  Konferansı'nda ödül kazanan havalimanları, tüm dünyadaki havalimanlarının  verimliliğini özetleyen ATRS havalimanı kıyaslama raporu ile birlikte açıklandı.  Hava yolu şirketleri, havalimanları, hava trafik kontrol ve havacılık  alanlarından yöneticiler, bürokratlar, danışmanlar ve akademisyenler de dahil  olmak üzere havacılık sektörünün tüm kesimlerinden geniş bir katılım  gerçekleşti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Teknik  Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, kazandıkları her ödülün  başarılarının uluslararası alanda da beğeniyle takip edildiğini göstermesi  açısından çok değerli olduğunu kaydetti.
 
Emsen, 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na 33  saatte taşınması sürecindeki pürüzsüz işleyiş, verimlilik politikaları ve hava  yolu şirketlerinin işleyişinde bir aksamaya uğramadan tesislerin açılışının  dünyanın önde gelen havacılık araştırmacıları tarafından takdirle karşılandığını  belirterek, şöyle devam etti:
 
"İstanbul Havalimanı'nın yapım aşamasında başladığımız ve işletme  aşamasında devam ettirdiğimiz verimlilik politikalarımızı, işimizin her  aşamasında eğitimli ekiplerimiz sayesinde uyguluyoruz. İnovasyon, teknoloji,  dijitalleşme, sistem ve operasyon entegrasyonları, hızlı karar alma konularının  ön planda tutulduğu İstanbul Havalimanı’nda sağladığımız verimlilikle kusursuz  işleyen bir sistem oluşturduk. Dünyaya açılan kapı İstanbul Havalimanı olarak  başarılı ve ödül kazandıran projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."
 
İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Verimli  operasyon kabiliyetimiz, üstün teknolojimiz ve sunduğumuz seçkin seyahat  tecrübesiyle sektörünün saygın kurumlarından ödüller almaya devam ediyoruz. Hava  Taşımacılığı Araştırmaları Derneği (ATRS) tarafından 'Avrupa'nın En Verimli  Havalimanı' ödülüne layık görüldük." ifadelerine yer verildi.
 

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