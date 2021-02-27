27 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.471
-1.13
EURO
8,9720
0.17
USD
7,4240
0.96
ALTIN
413,060
-1.31
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Gündem Haberleri
»
İstanbul Halkalı'da korkutan yangın
İstanbul Halkalı'da korkutan yangın
DHA
| 27 Şubat 2021 Cumartesi - 16:45
| Son Güncelleme : 27 02 2021 - 16:52
Son dakika haberine göre; Halkalı'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar bir çok yerden görüldü.
SONRA OKU
İstanbul
Halkalı
'da Dereboyu Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken, yangından yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
ETİKETLER
yangın
halkalı
iş yeri
SON HABERLER
İstanbul Boğazı donacak mı? Boğaziçi Üniversitesi'nden Kurnaz konuya açıklık getirdi!
2021 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Dini takvime göre 2021 kandil günleri…
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni adım! Ertelendi...
AK Parti kongresi ne zaman 2021? AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları sürüyor!
Trabzonspor kadrosu belli oldu! Caner Erkin şaşkınlığı
Fenerbahçe maçı öncesi negatif test müjdesi
Hatayspor Boupendza'sız da kazanıyor
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.