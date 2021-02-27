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İstanbul Halkalı'da korkutan yangın

DHA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 16:45 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 16:52

Son dakika haberine göre; Halkalı'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken yangından yükselen dumanlar bir çok yerden görüldü.


İstanbul Halkalı'da Dereboyu Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.
 
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken, yangından yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
 
 
 

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yangın halkalı iş yeri
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