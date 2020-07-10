İstanbul film festivali 2020 bilet fiyat ne kadar? İstanbul film festivali 2020 bilet

39. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması biletleri bugünden itibaren (10 Temmuz) satışa sunuldu. 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Peki, İstanbul film festivali 2020 bilet fiyat ne kadar? 39. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek filmler neler?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor. Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 BİLET FİYATI

17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak gösterimlerin biletleri, 9 Temmuz Perşembe 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Temmuz Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.

Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 10 Temmuz Cuma 10.30’da satışa açılıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Biletleri; Biletix web sitesinden (www.biletix.com) satışta olacak ve basılı bilet uygulaması olmayacak.

filmonline.iksv.org biletleri aynı site üzerinden (filmonline.iksv.org) alınabilecek.

Tüm biletler kapasiteyle sınırlıdır.

Çevrimiçi Gösterim Uzun Metraj Tek Film: 9,00 TL

Çevrimiçi Gösterim Uzun Metraj Kombine: 69 TL

Kısa Film Kombine: 29 TL

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Biletleri: 40 TL

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 FİLMLERİ!

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi açık hava sinemasında her akşam biri kısa metraj diğeri uzun metraj olmak üzere iki filmin gösterimi arka arkaya yapılacak.

Yarışma filmleri açık hava gösterimleriyle aynı anda filmonline.iksv.org sitesinden çevrimiçi gösterime de açılacak.

Sakıp Sabancı Müzesi Açık Hava Gösterim Programı

17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak Ulusal Yarışma (UY) Ulusal Kısa Film Yarışması (KF) programı aşağıdaki gibidir.

17 Temmuz Cuma, 21:00, Kulak Misafiri (KF), Körleşme (UY)

18 Temmuz Cumartesi, 21:00, Evde yok (KF), Şair (UY)

19 Temmuz Pazar, 21:00, Göremediğimiz Tüm Işıklar (KF), Bir Yazdan İzlenimler (KF), Plaza (UY)

20 Temmuz Pazartesi, 21:00, Yağmur Olup Şehre Düşüyorum (KF), Bilmemek (UY)

21 Temmuz Salı, 21:00, Free Fun (KF), Ceviz Ağacı (UY)

22 Temmuz Çarşamba, 21:00, Yolcular (KF), Uzak Ülke (UY)

23 Temmuz Perşembe, 21:00, #21xoxo (KF), Bina (UY)

24 Temmuz Cuma, 21:00, CemileSezgin (KF), Nasipse Adayız (UY)

25 Temmuz Cumartesi, 21:00, Ahtapot (KF), Aşk, Büyü, vs. (UY)

26 Temmuz Pazar, 21:00, Siyah Güneş (KF), Soluk (UY)

27 Temmuz Pazartesi, 21:00, Büyük İstanbul Depresyonu (KF),Topal Şükran'ın Maceraları (UY)

28 Temmuz Salı, 20:00, 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM PROGRAMI

Ulusal Yarışma’ya katılan filmler 17 Temmuz Cuma günü saat 21:00’den itibaren, Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan filmler 23 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’den itibaren aşağıdaki program dahilinde filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterimde olacaktır.

Ulusal Yarışma Filmleri Çevrimiçi Gösterim Programı

Körleşme; 17 Temmuz Cuma saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Şair; 18 Temmuz Cumartesi, saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Plaza; 19 Temmuz Pazar saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Bilmemek; 20 Temmuz Pazartesi saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Ceviz Ağacı; 21 Temmuz Salı saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Uzak Ülke; 22 Temmuz Çarşamba saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Bina; 23 Temmuz Perşembe saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Aşk, Büyü, vs.; 25 Temmuz Cumartesi, saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

Soluk; 26 Temmuz Pazar saat 21.00’den itibaren 30 saat boyunca izlenebilir.

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM PROGRAMI

Kulak Misafiri, Evde Yok, Göremediğimiz Tüm Işıklar, Bir Yazdan İzlenimler, Yağmur Olup Şehre Düşüyorum, Free Fun, Yolcular, #21xoxo, CemileSezgin, Ahtapot, Siyah Güneş ve Büyük İstanbul Depresyonu filmleri 23 Temmuz 21:00 - 28 Temmuz 21:00 arasında filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterimde olacaktır.