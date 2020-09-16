Intercity İstanbul Park’ın dün satışa sunduğu 10 bin adet indirimli bilet yoğun taleple, 2.5 saatte satıldı. 13-15 Kasım’da İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 için 15 Eylül 2020 saat 18.00 itibariyle satılan toplam bilet sayısı 6 saatte 40 bine ulaştı.
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İstanbul F1 yarışına yoğun ilgi
16 Eylül 2020 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 18:45
Intercity İstanbul Park’ın satışa sunduğu 10 bin indirimli F1 bileti 2.5 saat içinde satın alındı.
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