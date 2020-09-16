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İstanbul F1 yarışına yoğun ilgi

16 Eylül 2020 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 18:45

Intercity İstanbul Park’ın satışa sunduğu 10 bin indirimli F1 bileti 2.5 saat içinde satın alındı.


Intercity İstanbul Park’ın dün satışa sunduğu 10 bin adet indirimli bilet  yoğun taleple, 2.5 saatte satıldı.  13-15 Kasım’da  İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan  Formula 1 için  15 Eylül 2020 saat 18.00 itibariyle satılan toplam bilet sayısı 6 saatte 40 bine ulaştı.

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