İstanbul Emniyeti’nden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt’ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden B.Y. isimli kişinin ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Emniyetinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi’nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.