07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 1.02 EURO 10,5430 -0.07
USD 8,6370 -0.34 ALTIN 524,980 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul Emniyeti’nden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 23:39 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 23:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt’ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden B.Y. isimli kişinin ölümüne ilişkin adli ve idari tahkikatın başlatıldığını açıkladı.


İstanbul Emniyetinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi’nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.
 
Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. isimli şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

İstanbul Emniyet Esenyurt Polis Merkezi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.