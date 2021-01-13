13 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.559 0.63 EURO 9,0110 -1.02
USD 7,4080 -0.63 ALTIN 442,600 -0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul Emniyeti’nde flaş görev değişiklikleri!

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 18:53 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 18:53

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklik yapıldı.


Yeni değişiklikle; Personel Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bambal'dan boşalan Personel Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun atandı. Bir süredir müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Sultanbeyli Emniyet Müdürü Şekip Akın getirildi. Akın'dan boşalan Sultanbeyli'nin yeni emniyet müdürü ise Caner Coşar oldu. Yeni değişiklikle Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir getirildi.
 

ETİKETLER

İstanbul Emniyet şube
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.