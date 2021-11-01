İstanbul ekim ayı enflasyonu! İTO İstanbul ekim ayı enflasyonu arttı mı?

2021 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,76 oranında arttı. 2020 Ekim ayına göre 2021 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 20,76, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 29,12 olarak gerçekleşti.

Ekim 2021'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Harcamalarında yüzde 4,22, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 3,55, Konut Harcamalarında yüzde 3,25, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,62, Giyim Harcamalarında yüzde 2,41, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,24 ve Diğer Harcamalar grubunda 0,04 artış görüldü.

Ekim 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 6,50, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 6,49, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,16, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,32, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,65, Mensucat Grubunda yüzde 0,97, artış görülürken, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,64, azalış görüldü. İstanbul’da eylülde perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 19,77 olmuştu.