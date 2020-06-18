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İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 12:26 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 12:26

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağustos ayında ilk etabının hizmete alınması planlanan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.


Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri  projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam  ediyor.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak  nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların  sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında  geliyor.
 
Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi  de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe  yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla  hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.
 
Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu  Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik,  ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren  helikopter pisti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
 
Deprem anında operasyonel faaliyetler devam edebilecek
Göztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen  7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu  yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.
 
Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i  yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil  servis yatak sayısıyla hizmet verecek.
 
Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik,  28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak.
 
Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere  toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak  üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak.
 
Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan  hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem  sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında  da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci  fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak.
 
Kalp-damar cerrahi, yara bakım ve inme merkezi konumunda da olacak  hastane, günde yaklaşık 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek.
 
Elektrik, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminde aynı kaynağın  kullanıldığı "trijenerasyon" sistemine sahip olan hastanede, şehir dışı ve yurt  dışından acil hastaların nakledilmesi için helikopter pisti de yer alacak.
 
"Hedefimiz ağustos ayı içinde milletimize hizmet verebilmek"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bir üst konsept olarak düşünülmesi  gerektiğini söyledi.
 
Bu hastanelerin hastaların ihtiyaç duyacağı bütün tedavilerin  yapılabileceği yapılar olduğunu anlatan Memişoğlu, fiziki olarak da mükemmel  dizayn edildiklerini ve dünyanın en iyi sağlık yapıları olduklarını ifade etti.
 
Hem teknik hem donanım olarak da dünya standartlarının neredeyse  üstünde yapıların oluştuğunu belirten Memişoğlu, "Bunların içlerini inşallah  hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz dolduracak. Hastalarımıza hem  iyi hizmet vereceğiz hem eğitim ve bilim yuvaları olarak bu merkezleri  kullanacağız. İstanbul'da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi,  Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir  Hastanesi, şimdi de inşallah Göztepe'de yenilediğimiz bu hastanede de hem sağlık  hizmeti sunacağız hem bilim üreteceğiz hem eğitim vereceğiz. Burada da Medeniyet  Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Onlar buranın eğitimini ve bilimini  yönetecekler biz de hizmetini yönetmeye çalışacağız." diye konuştu.
 
Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin ilk etabının hizmete açılması  planlanan tarihe ilişkin, "Hedefimiz eylüle kalmadan ağustos ayı içinde burada  milletimize hizmet verebilmek. Cihazların alımlarını ve programlarının hepsini  yaptık. Şu anda İstanbul Valiliği İPKB buranın inşaatını yürütüyor. Bunun kabul  aşamasında onlar. O verildikten sonra da en kısa zamanda inşallah ağustos ayında  en geç eylülün başında hizmete vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
"İstanbul'un depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri"
Göztepe Şehir Hastanesi binasının çok farklı özellikleri bulunduğuna  dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:
"İstanbul'da bilindiği üzere beklenen bir deprem var. İstanbul'un  depremde sağlık hizmetini sunacak ana akslardan biri burası. Çünkü altında  izolatör dediğimiz, depremde binanın hareketini minimize edecek süspansiyon  sistemleri var. Öyle olunca da deprem anında hem ameliyat yapılabilir hem de  normal hizmetini verebilir halde olacak. Çalışanların da depremden psikolojik  olarak etkilenmemesini sağlayacak. Böylece normal fonksiyonunu görebilir bir  hastane burası. Göztepe Şehir Hastanesi inşallah ülkemize büyük hizmetler  sunacak. Burası 7 blok, şu anda  5'i açılacak. 2 bloku da kısa zamanda yapılacak  diye düşünüyoruz. Onun da inşallah yakın zamanda temeli atılır diye ümit  ediyoruz."
 
"Sağlık turizminde de bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt yapılara  sahip"
Sadece Türkiye'de değil dünyada ihtiyaç duyan bütün insanlara sağlık  hizmeti verebilmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, "Salgında şu görüldü  esasında;  sağlık anlamında çok iyi yerlerde olan bir ülkeden bahsediyoruz.  Salgından sonra bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Onun için bu  hastaneler sağlık turizmi anlamında da bütün ihtiyacı karşılayabilecek alt  yapılara sahip. 'Sağlık sunumunda neredeyiz?' tartışmaları artık bitmiş durumda.  Türkiye sağlık sunumu, hizmeti ve bilimi anlamında da iyi yerlerde. Bundan sonra  hem sağlık teknolojisi hem cihaz üretimi hem de sağlıkla ilgili yeni tedavilerin  bilim insanlarımızca dünyaya verilmesi ve bunun önderliğini yapacak bir  kabiliyete ulaşmış diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
"İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin içindeyiz"
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de  üniversite olarak şehir hastanesi konseptinde, "devasa" denilebilecek,  hastalıkların her düzeyinin tedavi edilebileceği büyük bir kompleks ile yollarına  devam edeceklerini belirtti.
 
Türkiye'de son dönemde dünyayla paralel olarak klasik  üniversiteciliğin yanında araştırmacı ve girişimci üniversiteciliğin de ön plana  çıktığını anlatan Çelik, "Biz bunun daha ötesinde toplumla entegre olmuş, onlara  katkı oluşturan ve hizmet eden bir üniversitecilik mantığına varmalıyız diye  düşünüyorduk. Tam bu süreçte şehir hastanesi bize bu fırsatı verecek." dedi.
 
Üniversitelerinde yaklaşık 800 tıp öğrencisi olduğunu aktaran Çelik,  şehir hastanesinin uygulama ve tedavi boyutuyla onların her hastalığı görmesine  fırsat tanıyacağını ifade etti.
 
Öğrencinin, tedavi ve tedavi sonrası süreç bağlamında da iç içe  olabileceği bir atmosfere girmesinin onu bambaşka bir noktaya taşıyacağını  vurgulayan Çelik, "Özellikle tıp alanı salt bilgi mevzusu değil. O beceri ve  yetkinlik biraz da tecrübeyle elde ediliyor. Bizim en büyük artımız, öğrencimizin  yaklaşık 3 yıl boyunca çok yoğun bir şekilde buradaki bütün birimlerde hastalığın  çeşitli kademeleriyle buluşabiliyor olmasıydı. Bu en ciddi artımızdır diye  düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Prof. Dr. Çelik, şehrin merkezine kurgulanan, 22 bin öğrenciyle  kendini sınırlamayı hedefleyen, sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik ayağında  şehrin ihtiyacı olacak her alanda toplumla iç içe olmaya hazır bir üniversite  olmayı amaçladıklarını dile getirdi.
 
Çelik, "Daha şu aşamada bile, bağımlılık esasında daha genelde yaşam  koşulu ve becerisi noktasında, başlangıçta 4 ilçeyi esas alarak sonrasında 39  ilçeye yayılma amaçlı olarak İstanbul'un tamamını kuşatacak bir projenin  içindeyiz. Bu tür faaliyetlerimizi buradan da alacağımız destekle inşallah her  alana yaymak istiyoruz." şeklinde konuştu.
 

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