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İstanbul Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği

09 Temmuz 2020 Perşembe - 8:56 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 9:19

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı. Polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı.


İstanbul Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle  cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
 
 
Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti. Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 

 
 

 

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İstanbul Dolmabahçe kadın
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