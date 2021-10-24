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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’ndan Başakşehir’de konser

DHA |  24 Ekim 2021 Pazar - 10:47 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 10:48

Başakşehir’de kültür sanat sezonu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseriyle açıldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’ndeki konserde dinleyiciler unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.


Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonu etkinliklerini görkemli bir konserle başlattı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sezonun ilk konserinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Heyecanla ve özlemle beklenen kültür sanat sezonunun ilk konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
 
DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLERİN BESTELERİNE DE YER VERİLDİ
 
Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede dünyaca ünlü müzisyenlerin bestelediği eserler, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yeniden sanatseverlerle buluşturuldu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser büyük beğeni topladı.
 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Salon içerisinde oturma düzeni de Kovid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemler kapsamında yapıldı.

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