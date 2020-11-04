İstanbul deprem risk haritası 2020: İstanbul’da riskli alan ilan edilen yerler…

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde binlerce kişinin yaşadığı Elmalıkent Mahallesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre; bölge 'riskli' olarak kayıtlara geçti. İstanbul deprem risk haritası 2020...

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

RİSKLİ ALAN NEDİR?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesinin ç fıkrasında Riskli Alan; "Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan" olarak tanımlanmıştır.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

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