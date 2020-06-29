İstanbul deprem haritası- İstanbul deprem risk haritası! Evim depreme dayanıklı mı? AFAD MTA risk haritası ve fay hattı sorgulama ekranı!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalarda, depremin minimum 7.3 büyüklüğünde olacağını söylemesinin ardından gözler İstanbul deprem haritasına çevrildi. AFAD'ın deprem risk sorgulama ekranı aracılığıyla İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok merkezde deprem bölgesi için risk haritasını görüntülemek mümkün. İstanbul deprem risk haritası ile fay hatlarının geçtiği noktalar görüntülenebiliyor ve deprem haritası öğrenilebiliyor. Peki, evim depreme dayanıklı mı nasıl öğrenebilirim? İşte İlçelere göre İstanbul deprem haritası ve AFAD MTA ile fay hattı sorgulama ekranı…

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2020

AFAD deprem risk haritası, özellikle büyük İstanbul depremi nedeniyle İstanbul’da oturan ve fay hattı sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Deprem risk haritası ve fay hattı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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