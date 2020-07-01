02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.314 0.87 EURO 7,7390 0.43
USD 6,8560 0.13 ALTIN 390,030 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'dan şoke eden görüntü! Yasağa rağmen...

DHA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:15 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 13:23

15 Temmuz Demokrasi Otogarı corana virüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı.


Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü. 
 
 
YAYA OLARAK OTOGARA GİRDİLER 
 
Akşam saat 22.00'den sonra yakınlarını uğurlamak için Bayrampaşa'ya doğru hareket eden asker konvoyları otogar girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otogara araçlarıyla giremeyeceklerini anlayan İstanbullular araçlarını bırakarak yaya olarak otogarın içinde girdi. Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı. Otogardaki insan yoğunluğu gece boyunca artarak devam etti.
 

ETİKETLER

otogar otobüs şehirler arası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.