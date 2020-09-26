İstanbul'daki hastane doluluk oranı açıklandı!

Şu an İstanbul'da mevcut hastane kapasitesinin yarısından fazla doluluk oranına ulaştığını aktaran Memişoğlu, "Kapasitemizin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız. Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılara yapılan saldırılar ve grip aşısı hakkında da açıklama yapan Memişoğlu şunları söyledi:

"Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiklik görülürse de lütfen bize iletsinler."