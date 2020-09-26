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İstanbul'daki hastane doluluk oranı açıklandı!

26 Eylül 2020 Cumartesi - 1:43 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 1:43

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandı olarak belirterek grip ve zatürre aşılarına da değindi.


NTV'nin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul'un en yüksek seviyeyi  nisan ayında gördüğünü söyleyerek, "En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var" dedi.
 
İSTANBUL'DA HASTANE DOLULUK ORANI
 
Şu an İstanbul'da mevcut hastane kapasitesinin yarısından fazla doluluk oranına ulaştığını aktaran Memişoğlu, "Kapasitemizin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız. Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Sağlıkçılara yapılan saldırılar ve grip aşısı hakkında da açıklama yapan Memişoğlu şunları söyledi:
 
"Sağlık çalışanları olarak saldırıya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiklik görülürse de lütfen bize iletsinler."

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu hastane doluluk
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