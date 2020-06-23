İstanbul'daki fırtına sırasında korku dolu anlar! Muhabir kanlar içinde kaldı

Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile kanlar içinde kaldı.

Muhabir canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle duyurdu:

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul 'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.